Блатер е новият стар президент на ФИФА
Сеп Блатер отново е избран за президент на ФИФА. Това стана, след като единственият останал претендент - принц Али бин ал Хюсеин от Йордания, се отказ...
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Сеп Блатер отново е избран за президент на ФИФА. Това стана, след като единственият останал претендент - принц Али бин ал Хюсеин от Йордания, се отказ...