Прокурори разпитаха Ненчев за подкупа (ОБЗОР)
Министърът на отбраната се оплакал, че получавал заплахи за живота си Министърът на отбраната Николай Ненчев близо 2 часа бе разпитван в новосъздаден...
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Министърът на отбраната се оплакал, че получавал заплахи за живота си Министърът на отбраната Николай Ненчев близо 2 часа бе разпитван в новосъздаден...