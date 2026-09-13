Бригаден генерал Иван Маламов прие длъжността "командир на Бригада "Югоизточна Европа"
Той ще я изпълнява в продължение на 3 години
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Той ще я изпълнява в продължение на 3 години
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