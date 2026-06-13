Сръбският президент: Виждал съм 3 пъти Цветан Василев
Темата с Цветан Василев очаквано беше сред най-интересните при срещата между сръбския президент Томислав Николич и българския държавен глава Росен Пле...
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Темата с Цветан Василев очаквано беше сред най-интересните при срещата между сръбския президент Томислав Николич и българския държавен глава Росен Пле...