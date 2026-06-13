Пълен обрат във времето. Заваля сняг
Машините на фирмите, които поддържат пътищата, са в готовност за снегопочистване
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Машините на фирмите, които поддържат пътищата, са в готовност за снегопочистване
Снежната покривка е около 2-3 см в различните райони
Шофьорите на автомобили трябва да се движат с вериги през планинските проходи Рожен, Пампорово, Превала и Печинско. Това съобщиха от АПИ. И уточниха,...
Проходите Превала и Печинско са затворени заради обилния сняг в Смолянска област. Пътищата от първокласната и второкласната мрежа в областта са проход...