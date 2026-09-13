Правят нов мол в София
При преустройството под сградата ще се изгради паркинг на две нива
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При преустройството под сградата ще се изгради паркинг на две нива
Обектът бе разгледан за втори път на заседание на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности
Набирането на проектни предложения започва от днес и ще приключи на 12 май
Cлeд peĸoнcтpyĸция и пpeycтpoйcтвo cгpaдaтa нa бившия старозагорски pecтopaнт „Aязмoтo“ на върха на едноимнния парк щe ce пpeвъpнe в Цeнтъp зa пpaвocл...
Главният архитект на Столична община Петър Диков издаде заповед на 20 март т.г. за одобрение на проекта по преустройство на сградата на бул. „Ген. Ско...
Парите за тях идват от Европейския бежански фонд
Събарят старите сергии, вдигат нови магазини от стъкло и дърво