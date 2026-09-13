Отпускат 115 млн. лв. за земеделие
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2015 г, съобщиха от пресслужбата на Министрски съвет. Средстват...
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Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие" за 2015 г, съобщиха от пресслужбата на Министрски съвет. Средстват...
София. В иракския град Ербил да бъде открито Генерално консулство на България, реши правителството на заседание днес. Консулството ще обхваща територ...
София. Правителствената информационна служба затруднява работата на медиите, като ги запознава с програмата на министър-председателя Пламен Орешарски...