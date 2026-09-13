Файненшъл таймс гърми! Ето как САЩ ще отхвърли доминацията на Китай
В глобален мащаб Китай произвежда около 90% от преработените редкоземни метали
Следете всички новини, анализи и коментари за Преработване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В глобален мащаб Китай произвежда около 90% от преработените редкоземни метали
Бизнесемени от Китай, представители на голям холдинг, който преработва малини, ягоди и диворастящи плодове, търсят търговски партньори у нас. Седемчле...
На 14-ия месец от мандата на кабинета "Борисов" 2 най-сетне се появи плаха надежда, че опозицията ще се самоорганизира да поиска вот на недоверие. Ини...
София. Заводът за механично- биологично третиране на отпадъците в столицата ще преработва 410 хиляди тона отпадъци годишно. Това стана ясно от столичн...