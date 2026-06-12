Премиерът на Италия иска извинение заради хулигани
Лично премиерът на Италия Матео Ренци взе отношение след изцепките на холандската агитка, която вилня из Рим преди мача "Рома" - "Фейенорд" от Лига Ев...
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Лично премиерът на Италия Матео Ренци взе отношение след изцепките на холандската агитка, която вилня из Рим преди мача "Рома" - "Фейенорд" от Лига Ев...