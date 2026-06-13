2,5 млн. българи с нова квалификация
Работодателите ще започнат да търсят по-високо квалифицирани чужди работници, ако не си променим отношението към квалификацията". Това каза експертът...
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Работодателите ще започнат да търсят по-високо квалифицирани чужди работници, ако не си променим отношението към квалификацията". Това каза експертът...