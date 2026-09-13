Радост за Плевенско. Решиха голям проблем
Какво се случва
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Какво се случва
ЦСКа 1948 влиза в елита
Скоро ще обяват дата на доиграването
Фирмата, която изпълнява курсовете по общинската транспортна схема се отказала от договора си с общината, като поема неустойките по него
Бомбичка спря мача за 38 минути
Договорът за комплексно почистване на летище София с външна фирма е прекратен едностранно с едномесечно предизвестие. Това съобщиха от столичния аероп...