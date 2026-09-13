Глобяват осем партии за непочистени плакати
Враца. Врачанската община съставя актове на партии и коалиции, които още не са почистили предизборната си агитация. СДС, Коалиция за България, ДАНО, Г...
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Враца. Врачанската община съставя актове на партии и коалиции, които още не са почистили предизборната си агитация. СДС, Коалиция за България, ДАНО, Г...
София. От 1000 до 5000 лева е глобата за неотстранени предизборни плакати три дни след парламентарните избори. Според изборния кодекс партиите са длъж...
Стара Загора. Двама агитатори са били глобени за лепене на предизборни афиши на забранени места в областния град, съобщиха от общинския отдел „Инспект...