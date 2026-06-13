Шествия в страната в подкрепа на пребитото бебенце
Шествия в подкрепа на малката Никол, която бе пребита от Емилия Ковачева, ще се проведат днес на няколко места в страната. Майки от София, Варна, Плов...
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Шествия в подкрепа на малката Никол, която бе пребита от Емилия Ковачева, ще се проведат днес на няколко места в страната. Майки от София, Варна, Плов...