С много настроение и нова придобивка празнуват децата на Добрич
Богата програма от сутринта предлага общината, както и редица други културни институти за празника на детето - 1 юни. Най-малките - възпитаниците на д...
Следете всички новини, анализи и коментари за Празнник. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Богата програма от сутринта предлага общината, както и редица други културни институти за празника на детето - 1 юни. Най-малките - възпитаниците на д...