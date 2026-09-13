Празника на виното отбелязаха десетки старозагорски села за здрава и плодородна година
Десетки старозагорски села отбелязаха 14 февруари
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Десетки старозагорски села отбелязаха 14 февруари
Празникът е продължение на традицията по зарязване на лозята и наричането за здрава и плодородна година
На празника по повод Трифон Зарезан ще се проведе и конкурс за най-добро бяло, червено и гостуващо вино от реколта 2018 г.
Зам.-председателят на Европейската комисия Кристалина Георгиева ще бъде специален гост на традиционния винарски празник, възродил старите български тр...
Велико Търново. Трескава подготовка, съпроводена с предварителна дегустация на вино в домашни условия тече от няколко дни в Лясковец. Градът се стяга...