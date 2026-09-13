Мачовете без публика ще се отразят на клубовете
Здравето обаче е над всичко, категоричен е Ангел Петричев
Следете всички новини, анализи и коментари за Празни Трибуни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Здравето обаче е над всичко, категоричен е Ангел Петричев
Няма да има зрители на следващите 2 кръга от футболното първенство
Епидемията от коронавирус в Северна Италия поставя под заплаха и самото провеждане на реванша от Лига Европа
Мачът от евроквалификациите Хърватия-България ще се играе пред празни трибуни, след като УЕФА наказа хърватите днес. Причината за наказанието е нарис...