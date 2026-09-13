Прасковата - царицата на летните плодове
Прекрасният плод ни хидратира и пази от бръчки
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Прекрасният плод ни хидратира и пази от бръчки
Няма пазар за родната продукция извън страната Гръм на черешово топче даде началото на традиционния фестивал "Златна праскова". Проявата се проведе з...
Търговците от Русия и Румъния тази година не идват за българските плодове Вносът на гръцки праскови буквално уби нашите плодове. Това заяви за "Станд...
Търговците от Москва дават най-добрата цена