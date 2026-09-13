Лили Иванова получава пожизнена пенсия
Държавата иска да отличи 8 творци за приноса им към културата
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Държавата иска да отличи 8 творци за приноса им към културата
Еднократната награда за особени заслуги към държавата да е 5000 лв., а пожизнената пенсия - 700 лв., реши кабинетът днес. Те ще са дават като израз н...
Хасково. Хасковският депутат от парламентарната група Български демократичен център Борислав Иглев ще внесе до края на януари законопроект носителите...