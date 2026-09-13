Eкстремален индекс за пожароопасност в 4 области
Екстремален индекс за пожароопасност в 4 области на страната. Това показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при...
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Екстремален индекс за пожароопасност в 4 области на страната. Това показва прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при...
Екстремален индекс за пожароопасност е обявен за област Хасково. Товапоказва сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при Бъ...
Екстремален индекс за пожароопасност в 5 области на страната на 28 август. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (...
В 6 области на страната е обявен червен индекс за опасност от пожари. Това съобщава сайтът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)...
Червен индекс за пожароопасност е обявен за днес в части от областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Ловеч, Бургас, Ямбол, Хаско...