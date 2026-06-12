Увеличава се притокът в язовир „Копринка“
Стара Загора. Падналите през последните дни дъждове са увеличили значително притока на вода в най-големия язовир в Старозагорска област – „Копринка. В...
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Стара Загора. Падналите през последните дни дъждове са увеличили значително притока на вода в най-големия язовир в Старозагорска област – „Копринка. В...