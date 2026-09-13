Петев повика Галин Иванов в националния
Националният селекционер Ивайло Петев прати повиквателна на футболиста на втородивизионния турски Самсунспор Галин Иванов. Специалистът обяви групата...
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Националният селекционер Ивайло Петев прати повиквателна на футболиста на втородивизионния турски Самсунспор Галин Иванов. Специалистът обяви групата...
Лека изненада поднесе футболният селекционер Ивайло Петев. Защитникът Иван Бандаловски и нападателят Валери Божинов получиха повиквателни за евроквали...
Билетите за европейската квалификация България – Италия ще бъдат пуснати за продажба от 11 март (сряда). Това съобщиха от пресцентъра на БФС и уточних...
7306 българи са получили повиквателни за запас от началото на годината. Това става ясно от отговор на военния министър Николай Ненчев на депутатско пи...
София. Венци Василев /ЦСКА/, Даниел Генов /Локо Сф/, Борислав Стойчев /Левски/ и Кирил Десподов от Литекс са четиримата нови футболисти, които национа...
София. Спас Делев и Димитър Рангелов се завърнаха в националния отбор. Двамата нападатели получиха повиквателни за квалификациите с Италия (6 септемв...