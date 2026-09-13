Възрастен мъж издъхна при пожар в дома си
Засегнати са фасадите на горните етажи, наводнен е и апартаментът на долния етаж, заради голямото количество вода, използвано за потушаване на огъня.
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Засегнати са фасадите на горните етажи, наводнен е и апартаментът на долния етаж, заради голямото количество вода, използвано за потушаване на огъня.
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