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Поледицата потроши русенци

Поледицата потроши русенци

Русе. 152-ма пациенти с различни травми и счупени крайници са потърсили помощ в русенската болница през последните три дни. Лошите метеорологични усло...

19 декември | 13:10
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