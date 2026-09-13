"Игрите на волята" изпратиха двама участника в болница (снимки)
Завършиха в травматологията
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Завършиха в травматологията
Общо 94 души са преминали през спешното отделение на университетската многопрофилна болница „Канев“ в Русе заради заледените улици в последните дни.
Русе. 152-ма пациенти с различни травми и счупени крайници са потърсили помощ в русенската болница през последните три дни. Лошите метеорологични усло...