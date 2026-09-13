Възрастна жена е загинала при пожар в село Синделци
Труп на 72-годишна жена е бил намерен при потушаване на пожар в селскостопанска постройка в момчилградското село Синделци. Това съобщиха от ОД на МВР...
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Труп на 72-годишна жена е бил намерен при потушаване на пожар в селскостопанска постройка в момчилградското село Синделци. Това съобщиха от ОД на МВР...
При премахване на постройка, в която са адресно регистрирани граждани, общините да осигуряват жилище и нова регистрация на засегнатите, предлагат от Д...
Банско. Пожар вилня в курорта Банско в четвъртък. Към 09:10 часа сутринта в местното РУП е получен сигнал за инцидента в постройка в града. Пристигна...
Местните хора отрупаха с дарове майсторите на строежа