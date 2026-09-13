Жена пострада при един от 118 пожара у нас за денонощие
За изминалото денонощие общо при 13 пожара в страната има преки материални щети
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За изминалото денонощие общо при 13 пожара в страната има преки материални щети
Ранена е възрастна жена, возеща се в автобуса
Сандански. Разсеян шофьор блъсна 55-годишна жена на пешеходна пътека в Сандански. Инцидентът е станал в събота около 20:50 часа на кръстовището на ули...