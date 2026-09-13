Наградиха Кобе посмъртно за благотворителност
Композиторът Джон Уилямс получи приза от името на семейството
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Композиторът Джон Уилямс получи приза от името на семейството
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Медал за Кройф посмъртно предложи премиерът на Испания Мариано Рахой. Правителството в страната взе решение да удостои футболната легенда със златния...
Европейският съд плати на вдовица 140 дни почивка на починалия й мъж Европейският съд изправи работодателите пред неочаквани разходи. Причината е в н...
Монтана. Общината в Монтана удостои с най-голямото си отличие – почетна значка, ромският ментор Петър Борисов. Борисов получава наградата посмъртно п...