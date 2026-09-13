Парламентът с последен работен ден преди кампанията за вота
Депутатите приключват заседанията преди старта на предизборната надпревара
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Депутатите приключват заседанията преди старта на предизборната надпревара
Днес е 30 декември или последен работен ден за отиващата си 2015-а. Често ни се случва да правим списъци с куп неща, които трябва да свършим през почи...
София. Пари за здраве все пак ще има. 225 млн. лв. дадоха депутатите в последния си работен ден на здравната каса. Допълнителните средства обаче са за...