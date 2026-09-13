Министерството на транспорта и съобщенията създаде цифрова филателна галерия
Над 5800 оригинални пощенски марки са цифровизирани до момента на специално създадения сайт
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Над 5800 оригинални пощенски марки са цифровизирани до момента на специално създадения сайт
Минималистичното, без излишни украси изображение е одобрено лично от краля
Легендарната група празнува 50-та си годишнина
Рисунки на Ботевата чета, дело на ученици, ще се появят на пощенски марки. Идеята е на община Козлодуй по случай 140 години от стъпването на четата на...
Стокхолм. Пощенски марки с лика на Златан Ибрахимович бяха пуснати в обръщение от шведските пощи днес. Това съобщи АФП и уточни, че фенове и колекцион...