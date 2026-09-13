Пощенска стана най-добра в банкирането на дребно в България
За трета поредна година Пощенска банка е носител на отличието от престижния международен конкурс World Finance Banking Awards
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За трета поредна година Пощенска банка е носител на отличието от престижния международен конкурс World Finance Banking Awards
През мобилното приложение EVA Postbank клиентите ще получат цялата информация, от която имат нужда, без да посещават офис на банката
Банка Пиреус прекратява дейността си
Предимно софтуерни и аутсорсинг компании се състезаваха за пети пореден път за наградите на списание "Форбс България". Финалистите бяха класирани от п...
Финансовата институция ще има 200 офиса и 3000 служители Пощенска банка купува клона на гръцката Алфа банк в България. Споразумение за това беше подп...