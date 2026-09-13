Крадци на пиене набили португалци
Шестимата задържани по случая с битите португалски фенове всъщност се оказаха обикновени ожаднели за алкохол крадци. Това разкриха френските власти вч...
Следете всички новини, анализи и коментари за Португалци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Шестимата задържани по случая с битите португалски фенове всъщност се оказаха обикновени ожаднели за алкохол крадци. Това разкриха френските власти вч...
Трима португалци са арестувани по подозрение в трафик на хора и заробване на 34-ма български граждани, съобщава БТА.Португалската имиграционна служба...
Браганка. Трима португалци са вкарани в ареста по обвинение в трафик на хора и заробване на 34 българи в Браганка, на 490 км североизточно от Лисабон,...