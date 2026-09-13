Котка-гигант показаха на специална изложба в София (СНИМКИ)
Породата Мейн Кун е наричана още „куче в котешки дрехи“
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Породата Мейн Кун е наричана още „куче в котешки дрехи“
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