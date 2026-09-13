Пороци и страхове мъчат една зодия, друга е на косъм от гаф
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Хората поподат в плен на пороците
"Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави - няма нищо ново под слънцето" - Книга на Еклесиаст /Проповедника/. Та и за тов...
Любовта понякога помага по пътя към здравия разум
Отровите в бъбреците рушат ставите, зъбите и съня