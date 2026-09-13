Напрежение! Поптодорова изтърва тежки думи за армията ни
Какво предлага бившият ни посланик в САЩ
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Какво предлага бившият ни посланик в САЩ
Няма да ни кажат отвън за него
Това каза Елена Поптодорова
След като приключи мандатът й в САЩ, посланикът ни там Елена Поптодорова ще се завърне в България, но няма да влиза в политиката. Това обяви самата тя...