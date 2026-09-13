Важно! Стана ясно как ще пълнят армията ни с нови хора
Невъзможно е връщането на наборната военна служба от преди 2007 г.
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Невъзможно е връщането на наборната военна служба от преди 2007 г.
В „Информационно обслужване“ ще трябва да обработят над 10 милиона числа
Хазяите няма да описват кое жилище дават под наемГражданите обявяват доходите си онлайн без е-подпис Напълно нови и доста по-лесни за попълване са го...