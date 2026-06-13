Кристо и Жан-Клод в Центъра Помпиду
Първата за дуета програмна изложба в Париж ще бъде открита преди опаковането на Триумфалната арка
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Първата за дуета програмна изложба в Париж ще бъде открита преди опаковането на Триумфалната арка
В рамките на визитата си във френската столица, директорът на Националния дворец на културата (НДК) Мирослав Боршош имаше работна среща и с Кристин Ка...