Заместник на Меркел я подложи на критики
Вицеканцлерът на Германия и председател на Социалдемократическата партия Зигмар Габриел нападна канцлера Ангела Меркел заради шпионския скандал, свърз...
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Вицеканцлерът на Германия и председател на Социалдемократическата партия Зигмар Габриел нападна канцлера Ангела Меркел заради шпионския скандал, свърз...