Всичко за Помощни Училища

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Закриват помощните училища

Закриват помощните училища

На изнесено заседание на Комисията по образование и наука в НС в Костенец беше отхвърлено предложението за запазване и модернизиране на досегашните по...

26 април | 9:55
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