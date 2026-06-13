Закриват помощните училища
На изнесено заседание на Комисията по образование и наука в НС в Костенец беше отхвърлено предложението за запазване и модернизиране на досегашните по...
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На изнесено заседание на Комисията по образование и наука в НС в Костенец беше отхвърлено предложението за запазване и модернизиране на досегашните по...
Аз съм против помощните училища да бъдат закрити. Искам да видя как ще бъдат преструктурирани, за да бъдат по-функционални. Това заяви пред журналисти...