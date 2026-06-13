Помагач на инвалиди гори заради "Юве"
Служител на пощите ще се изправи пред властите в Мачерата. Причината за това е, че се скатавал редовно от работа от 2013 г. насам. Той твърдял, че се...
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Служител на пощите ще се изправи пред властите в Мачерата. Причината за това е, че се скатавал редовно от работа от 2013 г. насам. Той твърдял, че се...