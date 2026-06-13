На кого му трябва диплома за полувисше
Идеята за мрежа от колежи е обречена имитация на реформа Ако има каци без дъно, в които непрекъснато се наливат нови реформи, неводещи до нищо, това...
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Идеята за мрежа от колежи е обречена имитация на реформа Ако има каци без дъно, в които непрекъснато се наливат нови реформи, неводещи до нищо, това...