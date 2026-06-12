Кметът на Сандански: Срещу мен имаше политическа атака
Пакетът, който откриха в колата ми, не е мой, каза Атанас Стоянов
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Пакетът, който откриха в колата ми, не е мой, каза Атанас Стоянов
София. В политическа атака и тенденциозни твърдения обвинява Висшият съдебен съвет (ВСС) съпредседателя на Реформаторския блок Радан Кънев в деклараци...