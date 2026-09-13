Детският паралич в Сирия е дошъл от Пакистан
Женева. Световната здравна организация потвърди, че щамът на полиомиелит, който повали най-малко 13 деца в Сирия, е произлязъл в Пакистан и можа да се...
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Женева. Световната здравна организация потвърди, че щамът на полиомиелит, който повали най-малко 13 деца в Сирия, е произлязъл в Пакистан и можа да се...
Сливен. Регионалната здравна инспекция в Сливен е разпоредила на общопрактикуващите лекари да направят имунизации на всички свои пациенти до 15-годишн...
София. "Има реален риск от Сирия да бъде внесен полиомиелит (детски паралич). Световната здравна организация съобщи за огнище на острото вирусно инфе...