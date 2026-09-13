Йовчев: МВР академията ще бъде преструктурирана
София. Необходимо е да бъде преструктурирана дейността на Академията на МВР, заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев в ефир...
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София. Необходимо е да бъде преструктурирана дейността на Академията на МВР, заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев в ефир...
Варна. Общинският съвет се обяви срещу идеята за закриване на полицейската школа във Варна и превръщането й в бежански лагер. Това стана с декларация,...
Стара Загора. Над 150 души се събраха тази сутрин пред общината в Казанлък на мълчалив протест срещу намерението на правителството да закрие полицейск...