Изправят пред съда джигит зад волана
Спипаха рецидивист зад волана, който кара кола без шофьорска книжка. Бързо производство за извършено престъпление е образувано срещу 22-годишния К.М....
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Спипаха рецидивист зад волана, който кара кола без шофьорска книжка. Бързо производство за извършено престъпление е образувано срещу 22-годишния К.М....
Огнена стихия вилня в сряда по обяд край симитлийското село Полена. Огънят лумнал към 12:30 часа, пет минути по-късно е получен сигнал за пожар на сух...
Деца в симитлийското село Полена прерязаха трикольорната лента на новата си спортна площадка. Съоръжението бе открито официално с водосвет и лисване н...
Симитли. Новият кмет на симитлийското село Полена Благой Зулямски встъпи официално в длъжност в петък. На заседание на общинския съвет от Общинската и...
Симитлийското с. Полена вчера си избра кмет от ГЕРБ на извънредните избори. До тях се стигна, след като предишният управник Венцислав Валеов напусна п...
Благоевград. Само един кандидат за кметския пост в симитлийското село Полена ще има на частичните избори на 12 октомври. Все още не се знае неговото...
Симитли. Мария Борисова положи клетва като вр.и.д. кмет на симитлийското село Полена. Общински съвет единодушно гласува предложението на поста да бъде...
Благоевград. Общинската избирателна комисия в Симитли прекрати предсрочно пълномощията на кмета на село Полена Венцислав Валеов. Решението е постъпил...
Симитли. Скандал завърши с побой на двама братя над техен опонент в симитлийското село Полена. Сигнал за инцидента е подаден във Второ РУП - Благоевгр...