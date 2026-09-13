Всичко за Полена

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Село си избра кмет от ГЕРБ

Село си избра кмет от ГЕРБ

Симитлийското с. Полена вчера си избра кмет от ГЕРБ на извънредните избори. До тях се стигна, след като предишният управник Венцислав Валеов напусна п...

12 октомври | 19:42
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Дама ще командва село Полена

Дама ще командва село Полена

Симитли. Мария Борисова положи клетва като вр.и.д. кмет на симитлийското село Полена. Общински съвет единодушно гласува предложението на поста да бъде...

27 май | 14:31
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