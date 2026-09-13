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Кения е знаела за атаката

Кения е знаела за атаката

Найроби. Правителството на Кения е било предупредено от Израел за висок риск от атентат малко преди атаката срещу търговския център "Уестгейт" в Найро...

28 септември | 19:37
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