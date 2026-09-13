Нови подробности за освободените българи. Ето как се прибират
Премиерът Росен Желязков със специално разпореждане
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Премиерът Росен Желязков със специално разпореждане
За по-малко от месец трети случай на похитен кораб с българи
Пирати са нападнали кораб близо до бреговете на Камерун и са взели част от екипажа за заложници
Триполи. Освободиха двама от тримата похитени европейски инженери в Либия, предаде АФП. Похитените в събота в гр. Зуар на северозапад в Либия са гражд...
Три жени са били спасени от дългогодишен плен в Лондон, като едната от тях твърди, че е прекарала под контрола на похитителите си над 30 години, съобщ...
Найроби. Правителството на Кения е било предупредено от Израел за висок риск от атентат малко преди атаката срещу търговския център "Уестгейт" в Найро...