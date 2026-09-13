Звезда на Ман. Юнайтед е с коронавирус
Пол Погба пропуска първите мачове на Франция от Лигата на нациите
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Пол Погба пропуска първите мачове на Франция от Лигата на нациите
Погба не вкара дузпа за "червените"
Гласят Савич от Лацио за заместник на Погба
Френският гранд спечели с 2:0 насред "Олд Трафорд"
Интер също иска да вземе халфа
"Реал" цака "Барселона" за халфа със 100 млн. евро Зинедин Зидан е обявил сънародника си Пол Погба като своя първа приоритетна цел на пазара след наз...
В "Ювентус" излетяха в космоса. Италианският "Гадзета дело спорт" съобщи, че ако някой иска да купи младия халф на "старата госпожа" Пол Погба, ще тря...