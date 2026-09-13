"Подуене Блус Бенд" празнува 30 години на сцена в Благоевград
Тази вечер на “Blagoevgrad Blues&Jazz” 2019 "Подуене Блус Бенд" отбелязва 30-годишен юбилей, ще чуем и блусменът на Америка Guy Davis
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Тази вечер на “Blagoevgrad Blues&Jazz” 2019 "Подуене Блус Бенд" отбелязва 30-годишен юбилей, ще чуем и блусменът на Америка Guy Davis
Кралицата на испанския блус Биг Мама Монтсе, Систър Марион, Васко Кръпката, Подуене блус бенд и Делта Руустърс вдигнаха на крака зрителите в залата на...
Гласът на легендарния каубой звучи в юбилейния албум на "Подуене блус бенд"
"Когато си усмихнат, старееш с кеф!" Васил Георгиев, известен като Васко Кръпката, е създател на "Подуяне блус бенд". Тази година бандата празнува 25-...