Няма да познаете гара Подуене! Като декор за филм е
Промяна за три гари, ремонтирани с евросредства
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Промяна за три гари, ремонтирани с евросредства
16-годишен ученик от столичното 23 СОУ "Фредерик Жолио Кюри" в квартал "Подуяне" наръга с нож 18-годишния си съперник в спор за момиче. По-младият Кри...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на район "Подуяне" Ева Митова проведе открита приемна с гражданите от ж.к "Хаджи Димитър". На срещата присъстваха и кандида...