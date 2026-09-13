По-скъпи сватби във Враца
Промоционалните цени за сватбени ритуали във Враца остават в миналото. До момента влюбените двойки, решили да сключат граждански брак през работен ден...
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Промоционалните цени за сватбени ритуали във Враца остават в миналото. До момента влюбените двойки, решили да сключат граждански брак през работен ден...
Имотите в София поскъпнаха с 6% от началото на годината. През третото тримесечие на годината жилищата в столицата се продават средно за 794 евро, при...
Предвидено е поскъпване на годишната винетка, а цената й вероятно ще се вдигне до 100 лева. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов в „С...