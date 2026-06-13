Подплашен кон преби съпрузи край тютюнева нива
Каруца се обърна в напоителен канал до тютюневи ниви край гърменското село Дебрен заради подплашен кон. При инцидента в сряда сутринта са пострадали д...
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Каруца се обърна в напоителен канал до тютюневи ниви край гърменското село Дебрен заради подплашен кон. При инцидента в сряда сутринта са пострадали д...