„The Dead Daisies” ще подгрява „Whitesnake”
„The Dead Daisies" ще подгрява „Whitesnake" на концерта им в София. Това лято бандата се завръща в Европа, за да вземе участие в турнето на „Kiss" за...
Следете всички новини, анализи и коментари за Подгряваща Група. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„The Dead Daisies" ще подгрява „Whitesnake" на концерта им в София. Това лято бандата се завръща в Европа, за да вземе участие в турнето на „Kiss" за...